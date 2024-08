UAE-Emirates renasce nas contas da Vuelta com Adam Yates, mesmo sem João Almeida

Pela segunda vez na primeira metade da Volta a Espanha, a classificação geral volta a sofrer uma cambalhota com o renascimento da UAE-Emirates na 9.ª etapa da prova.

A 9.ª etapa contemplava três contagens de montanha de primeira categoria, e a fuga do grupo de Adam Yates foi até ao fim, que acabou por fazer os últimos 58 quilómetros da etapa totalmente sozinho.

"Nunca sofri assim, foi muito duro. Estive com cãimbras na última subida inteira, não sabia se ia aguentar. Tive muito azar nos últimos anos nas grandes voltas, não sabia se ia conseguir. Estou tão feliz por finalmente vencer uma etapa numa grande volta", disse Yates à Eurosport no fim do jogo.

Depois da desistência do português João Almeida por covid-19, a UAE-Emirates aparentava estar fora da luta pela classificação geral, mas Yates - que fraquejou nas primeiras etapas de montanha da prova - recuperou quase quatro minutos para o pelotão e sobe a sétimo da geral, a 5m29s do australiano Ben O'Connor, da Decathlon, que terminou em terceiro, com o pelotão.



Foi também o dia do renascimento de Richard Carapaz, da EF-Education Post, que também atacou sozinho subiu, recuperou quase dois minutos e subiu 15 posições para o 3.º lugar da classificação geral.



Contas feitas, O'Connor defende a camisola vermelha com 3m53s de vantagem para Primoz Roglic, da Red Bull, equipa que não conseguiu mexer com a etapa e encurtar distâncias.

Carapaz rouba o último lugar do pódioda Enric Mas, da Movistar. Mikel Landa, da Soudal-Quick Step, é 5.º.

Acabou o trecho da Volta a Espanha no calor tórrido do sul de Espanha. Segunda-feira é o primeiro dia de descanso e terça-feira arranca a Vuelta na Galiza com uma etapa de montanha entre Ponteareas e Baiona.