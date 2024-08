Novo recorde do mundo para Duplantis no salto com vara. Porquê um centímetro de cada vez?

O sueco Mondo Duplantis voltou a bater o recorde do mundo de salto com vara, este domingo, ao marcar 6m26 no meeting de atletismo da Silésia, da Liga Diamante

Duplantis quebra o recorde pela 10.ª vez na carreira e a última foi há menos de um mês, em Paris, nos Jogos Olímpicos, com 6m25.

O jovem de 24 anos é a grande figura da modalidade e é a terceira vez este ano que o recorde mundial é aumentado. Fez pela primeira vez o melhor salto do mundo em 2020 e, desde então, vai superando a marca, um centímetro de cada vez. Porquê desta forma?

A imprensa especializada aponta um principal motivo: dinheiro.

Cada vez que um recorde do mundo cai, o atleta recebe um cheque chorudo de 100 mil dólares da Federação Internacional de Atletismo pelo feito, acrescentando prémios de cada competição específica e outros bónus publicitários e comerciais por cada recorde.

Duplantis é detentor das 10 melhores marcas de sempre na modalidade. O atleta Renaud Lavillenie (França) tem a 11.ª melhor marca e o 13.º é de Sergey Bubka (Ucrânia), segundo o World Athletics, o organismo que gere o atletismo em todo o mundo.