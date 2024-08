Canoagem. Portugal alcança bronze em K4 500m

Portugal conseguiu este domingo mais uma medalha na canoagem, desta vez a de bronze na categoria de k4 500 metros.

Teresa Portela, Fernando Pimenta, Messias Baptista e Francisca Laia asseguraram assim a quinta conquista portuguesa dos Mundiais da modalidade, em Samarcanda, no Uzbequistão.

Os atletas terminaram a prova com 01.26,320 minutos, atrás de Laura Ujfalvi, Emese Kohalmi, Mark Opavszky e Gagely Balogh, da Hungria, que ficaram em segundo com 01.25,731 minutos e de Nadzeya Kushner, Volha Khudzenka, Uladzislau Kravets e Dzmitry Natynchyk, da Bielorrússia, com 01.24,097 minutos.

Ainda este domingo, Messias Baptista sagrou-se campeão do mundo de K1 200 metros.