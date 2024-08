Vuelta. Roglic vence quarta etapa e é o novo líder, João Almeida sobe a segundo da geral

O esloveno Primoz Roglic, da Red Bull-Bora-Hansgrohe, venceu a quarta etapa da Volta a Espanha e é o novo líder da prova e vai vestir de vermelho. O português João Almeida, da UAE-Emirates, ficou em terceiro e sobe a segundo lugar da geral.

Num fim de etapa duríssimo na subida ao Pico Villuercas, o pelotão começou a desfazer-se cedo na última subida.

Roglic liderou o grupo da frente, que terminou com sete ciclistas. O esloveno, que já venceu três vezes a Vuelta, conseguiu superar o belga van Eetvelt, da Lotto-DSTNY, e João Almeida terminou no último lugar do pódio.

Foi a primeira etapa para separar o trigo do joio no que diz respeito à classificação geral, com Roglic, Almeida e ainda Enric Mas, da Movistar, e Mikel Landa, da T-REX-Quick Step, a mostrarem-se os mais fortes.

Adam Yates, que partilha liderança da UAE-Emirates com o português, ficou para trás e poderá ter entregue o título de chefe de fila, em definitivo, a João Almeida. Perdeu quase um minuto e meio para a frente, tal como Richard Carapaz.



Em menor escala, mas igualmente para trás ficou o americano Sepp Kuss, da Visma-Lease a Bike, que procura defender o título do ano passado.

"Foi muito duro, muito calor. Não tive a força, perdi alguns segundos, até posso ficar satisfeito com isso. Foi um dia calmo, estava toda a gente a poupar um pouco para o fim. Todos sabíamos que o Roglic era o favorito, que iria estar muito forte, foi em primeiro do início ao fim da subida, foi a confirmação", disse o americano à Eurosport.

Contas feitas para a geral, Roglic é o líder, com oito segundos de vantagem para João Almeida e 32 para Mas. Sepp Kuss está já a 1 minuto e 14 segundos da camisola vermelha, no 13.º posto, e Yates a quase dois minutos.

A etapa de quarta-feira é novamente dedicada aos sprinters com os 177 quilómetros entre Fuente del Maestre e Sevilha.