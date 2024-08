"O ciclismo também é território, turismo e economia": uma conversa sobre a Vuelta, a Volta e o que falta ao ciclismo português

“O nosso país também ajuda”, reflete, em entrevista a Bola Branca. “É bonito, tem grandes monumentos, tem paisagens maravilhosas que foram exibidas e intercaladas com a corrida. Isso foi um espectáculo muito bom, foi muito positivo para Portugal.”

Este dirigente faz um “balanço muito positivo”. Afinal, testemunhou-se a uma “adesão do público em massa”. Houve competição com grande emoção e criou-se um espetáculo de entretenimento, explica Pereira.

A presença de grandes figuras do ciclismo português, como João Almeida, Nélson Oliveira e Rui Costa, aliadas à de protagonistas do ciclismo internacional provocou “uma adesão surpreendente”, confessa o presidente da federação, agradado pelo “mar de gente”que se viu nas partidas.

Questionado sobre o que se pode retirar da Vuelta para olhar para dentro, para a nossa Volta, Delmino Pereira considera inevitável a comparação. A principal diferença está no nível competitivo, explica. “O circuito World Tour, numa linguagem futebolística, é a liga dos campeões. É poderosíssimo, fantástico, mágico. Tem o aparato. Não temos essa dimensão. É um caminho que tem de ser criado.”

Incorporar um pedaço de Portugal na Vuelta foi “uma oportunidade para elevar as evidências do que é o ciclismo no mundo”. A emoção é importante e para haver emoção é necessário atrair mais e melhores equipas. É essa a receita para uma Volta a Portugal mais sedutora.