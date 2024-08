Jannik Sinner testa positivo a substância proibida, mas escapa a suspensão

O tenista Jannik Sinner, número um do mundo, testou duas vezes positivo em testes anti-doping em março, mas não será suspenso, segundo um comunicado da Autoridade Internacional da Integridade do Ténis.

No dia seguinte à vitória do italiano no Masters 1000 de Cincinnati, foi revelado que Sinner testou positivo à substância proibida clostebol em duas ocasiões diferentes, em março deste ano.

Um tribunal independente aceitou a explicação de Jannik Sinner, que argumentou que a contaminação com a substância aconteceu pelo contacto um elemento da sua equipa, um fisioterapeuta, que aplicou um spray numa ferida sua.

"Esse elemento aplicou o spray entre dia 5 e 13 de março e, durante esses dias, foram realizadas massagens e diferentes terapias no corpo de Sinner, que resultou na contaminação pela pele", justificou o tenista.

De acordo com a nota publicada pelo próprio, Sinner foi tratado pelo fisioterapeuta "sem luvas e as feridas no corpo de Sinner causaram a contaminação".

"O Jannik não sabia da substância presente no spray, nem o seu fisioterapeuta. Sinner colaborou com a investigação desde o início e foi considerado inocente. Ele não teve culpa", conclui a nota.

Sinner não será suspenso, mas perde os pontos e os prémios associados ao Masters 1000 em Indian Wells, prova durante a qual o italiano testou positivo. A decisão final poderá ainda ser passível de recurso pela Angência Mundial Antidoping.

Sinner, de 23 anos, tem vivido a melhor época da carreira. Venceu o seu primeiro Grand Slam no Open da Austrália, em janeiro, e foi semi-finalista em Roland Garros, em maio.

Numa primeira reação, o canadiano Denis Shapovalov afirmou que "não consegue imaginar o que os outros tenistas que foram suspensos por substâncias contaminadas estão agora a sentir".

"Regras diferentes para diferentes ciclistas", concluiu.

De seguida, o australiano Nick Kyrgios reagiu com ironia à justificação de Sinner: "Ridículo, quer tenha sido acidental ou planeado. Se testas positivo duas vezes a uma esteroide, tens de ser suspenso dois anos. A performance foi melhorada. Creme de massagem, sim, boa", escreveu, acompanhado de um "emoji" a revirar os olhos.