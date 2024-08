Afinados para o US Open: Sinner e Sabalenka vencem em Cincinnati

O tenista italiano Jannik Sinner, número um do mundo, conquistou esta terça-feira o segundo Masters 1000 na temporada, ao vencer na final de Cincinnati o norte-americano Francis Tiafoe, em dois sets.

Perante o 20.º classificado do ranking ATP, Sinner demorou somente uma hora e 38 minutos para se impor pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-2, assegurando o quinto título este ano.

O transalpino já tinha vencido o Open da Austrália, em janeiro, e o Masters 1000 de Miami, em março, além dos torneios de Roterdão, nos Países Baixos, e de Halle, na Alemanha.

Sinner segue no topo da hierarquia mundial desde 10 de junho, tendo reforçado ainda mais esse estatuto com esta vitória em Cincinnati.

Aryna Sabalenka vence Jessica Pegula

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka venceu o torneio norte-americano de Cincinnati, ao bater na final a norte-americana Jessica Pegula em dois sets.

Sabalenka, terceira jogadora do ranking mundial feminino, conquistou o seu 15.º título do circuito feminino, ao bater Pegula por 6-3 e 7-5, um dia depois de ter disputado uma verdadeira batalha com a polaca Iga Swiatek, líder mundial, nas meias-finais do torneio, vencendo o encontro apenas à 10.ª bola de encontro.

No domingo, mostrou-se recuperada e em boa forma para o US Open, o derradeiro Grand Slam da temporada, que vai decorrer entre 26 de agosto e 8 de setembro.