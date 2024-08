Rui Costa anda a pedalar feliz e honrado na Vuelta: "Sente-se muito o quanto Portugal gosta de ciclismo"

“Tem um significado muito grande. E também, de certa forma, é motivo de enorme orgulho para mim, de demonstração da nossa camisola a nível internacional. Sinto-me muito honrado por poder levá-la, sobretudo por estar aqui em Portugal, junto de todos os portugueses que nos apoiam durante todo o ano abertamente e têm sido fantásticos com todos nós”, confessou.

O poveiro destaca-se no pelotão pelas listas que leva ao peito, sendo mais fácil de ‘captar’ entre os autocarros das equipas, permanentemente rodeados de curiosos e adeptos nacionais. É num desses raros intervalos entre solicitações que a agência Lusa consegue uns minutos para entrevistá-lo, com a conversa inevitavelmente a incidir sobre quão especial é vestir a camisola de campeão português nesta Vuelta.

Os pedidos de fotos e autógrafos não se esgotam e Rui Costa vai acedendo a todos com um sorriso. Quando vai ‘assinar o ponto’, é o último a regressar, uma cena que se repete desde a apresentação das equipas, na quinta-feira, junto à Torre de Belém, onde o autocarro da EF Education-EasyPost acabou por partir sem ele, tal foi a demanda pela atenção do campeão nacional de fundo — posteriormente, um carro da equipa levou-o ao hotel.

A camisola de campeão nacional de Rui Costa atrai atenções sobre o seu portador, que proclama o orgulho por vesti-la numa Vuelta com início em Portugal, onde mais do que nunca sente o amor dos portugueses pelo ciclismo.

O antigo campeão do mundo, de 37 anos, até ganhou (...)

Sentado nas escadas do autocarro da EF Education-EasyPost, aproveitando o ‘abrigo’ do sol escaldante que tem marcado este arranque português da Vuelta, Costa nota que normalmente o apoio do público “sente-se mais à distância”, apesar que hoje em dia “as redes sociais” fomentarem a proximidade.

“Não há quase palavras para descrever o quanto as pessoas nos apoiam, o quanto as pessoas nos seguem. Realmente, sente-se muito o quanto Portugal apoia o ciclismo, o quanto Portugal gosta de ciclismo, isso é bom de saber. Não é que seja algo novo para mim, mas, sem dúvida, que pela primeira vez estar numa grande Volta, com a saída de Lisboa, tem-no demonstrado”, salientou.

A época de Costa começou com um sobressalto, também em Portugal, quando caiu na Volta ao Algarve, sendo obrigado não a “uma alteração de um percurso” previsto para a segunda parte da temporada, mas sim ao “cancelamento de muitas provas para uma recuperação”.

“É óbvio que depois disso, ou após a queda, o objetivo foi sempre voltar a estar no Tour, voltar a estar na Volta a Espanha. Eram os meus objetivos principais. Pude estar presente. Os Jogos Olímpicos também eram um objetivo, foi pena da maneira como terminou”, disse, numa alusão a um furo que o impossibilitou de estar na discussão da prova de fundo de Paris2024.