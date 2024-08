"Acabou aqui a diversão". Van Aert vence ao seu estilo a última etapa da Vuelta em Portugal

Wout van Aert, da Visma-Lease a Bike, venceu a 3.ª etapa da Volta a Espanha - a última em solo português - e dilatou a vantagem na liderança da classificação geral.

O ciclista belga de 29 anos vence a primeira etapa desde a queda aparatosa em março na clássica de Flandres, quando partiu a clavícula. Na segunda etapa, van Aert falhou o objetivo e ficou na segunda posição, mas não deixou escapar o "sprint" desta segunda-feira na chegada a Castelo Branco.

"Resultou ser paciente, passou algum tempo desde a última vitória e soube bem. O meu plano foi atacar cedo, acho que os surpreendi ao atacar antes dos 200 metros, foi perfeito. Ontem, senti-me bem, hoje estava ainda mais calor. A equipa esteve forte, trouxeram-me para a posição perfeita e deu-me confiança", disse, à Eurosport, no final da etapa.

Van Aert afirmou ainda que "a diversão, infelizmente, acabou", uma vez que, depois de duas chegadas ao "sprint", a maioria das restantes etapas serão de montanha e não são esperados muito mais finais ao "sprint".

O regresso a solo espanhol marca o início das etapas para os ciclistas candidatos à vitória final: "Amanhã, vou estar feliz por trabalhar para o Sepp [Kuss], vai ser o primeiro teste para os da geral. Vai ser difícil manter a camisola, vou tentar aproveitar uma última vez".

Kaden Groves, da Alpecin-Deceuninck, ficou desta vez em segundo lugar e o espanhol Jon Izaga, da Euskaltel-Esukadi, fechou o pódio da etapa.

Contas feitas após bonificações, Wout van Aert leva agora 13 segundos de vantagem para Brandon McNulty, da UAE-Emirates, que é segundo. O checo Mathias Vacek, da LIDL-Trek, fecha o pódio, a 15 segundos do líder.

Rui Costa, da EF Education-Easy Post, foi o melhor português da etapa, em 21.º lugar, seguido de Nelson Oliveira, da Movistar, no 24.º. João Almeida, da UAE-Emirates e um dos candidatos à vitória, ficou no 48.º lugar da etapa.

Almeida é 9.º na classificação geral, ainda muito marcada pelos tempos do contrarrelógio da primeira etapa, a 32 segundos de van Aert, e Nelson Oliveira é 10.º, a 33 segundos.

A etapa ficou marcada pela fuga de quatro ciclistas espanhóis em busca dos prémios de montanha: a dupla Luis Angel Maté e Xabier Isasa, da Euskaltel-Euskadi, e Ibon Ruiz e e Unai Iribar, da Kern Pharma. Maté - que venceu o prémio de montanha na Volta a Portugal - foi o mais bem sucedido e vai entrar para a terceira etapa com a camisola do rei da montanha, com 9 pontos.

A Vuelta volta ao seu habitat natural, a solo espanhol, já esta terça-feira. A quarta etapa arranca em Plasencia e percorre 170,5 quilómetros até à chegada em Pico Villuercas.