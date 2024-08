Um dia, Jordan Díaz decidiu deixar tudo e todos para trás em Cuba e desertou: o ouro olímpico no triplo salto foi a recompensa

Apenas dois centímetros separaram Pedro Pichardo do ouro olímpico no triplo salto nos Jogos Olímpicos, em Paris. Da revalidação do ouro olímpico, na verdade. Os 17,84 metros de Pichardo foram insuficientes, ainda que uma prata tenha permitido ao atleta igualar Carlos Lopes, com ouro e prata em edições diferentes dos Jogos (ainda faltava o brilharete de Iúri Leitão…).

Desta vez, o rei foi Jordan Díaz, um espanhol nascido em Cuba, tal como a coqueluche do triplo salto português. Díaz nasceu em Havana, entusiasmou com as disciplinas atléticas com apenas oito anos. Meteu-se no salto em altura, mas aos 16 anos abandonou. Apaixonara-se pelo triplo salto.

Depois de várias exibições admiráveis, representando Cuba, decidiu desertar em 2021, quando a seleção cubana se tinha deslocado a Espanha. Por ali ficou, mais exatamente em Guadalajara. E ganhou nome.

Recentemente, na estreia por Espanha, nos Europeus de Roma, ganhou o ouro e tornou-se no homem com a melhor marca da história do triplo salto, quando voou 18,18 metros, só atrás de Cristian Taylor (18,21) e Jonathan Edwards (18,29), um recorde mundial que persiste desde 1995. Pichardo questionou a marca e os ânimos entre os dois atletas azedaram, com direito a mais episódios.

Em entrevista à “Marca”, Jordan Díaz conta agora que fugiu e desertou para ter um “futuro melhor”.

“O caminho foi bastante difícil”, confessou àquele periódico. “Deixei a minha família e toda a vida que levava lá, em Cuba. Procurava um futuro melhor para a minha família e para mim, por isso desertei da seleção cubana”, explicou. “Essa motivação e esse impulso fizeram-me fazer o que fiz agora. Todo o sacríficio bem feito tem a sua recompensa.”

Afinal, “a vida é curta e há que aproveitar tudo ao máximo”, reforça quando lhe perguntaram se realmente valeu a pena deixar tudo e todos para trás.

É curioso testemunhar ao acontecimento da história. Se o primeiro ouro olímpico da era moderna do triplo salto foi um estudante de Harvard, futuro jornalista e escrito – James Connolly –, o último foi um rapaz, agora de 23 anos, que desertou de um país que não lhe sussurrava esperança ao ouvido.

A história parecia estar escrita nas estrelas. Com apenas 16 anos, em 2017, o mundo foi surpreendido pelos 17,3 metros nos Mundiais de Atletismo sub-18, em Nairobi, no Quénia.

E, agora, o que se segue? “Vou tentar procurar outro sonho”, respondeu. “O meu sonho era este, ser campeão olímpico. Ainda faltam quatro anos para os próximos Jogos Olímpicos e não me vou concentrar nisso. Agora tenho de pensar noutras coisas…”