O português Miguel Oliveira (Aprilia) terminou este domingo no 12.º lugar o Grande Prémio da Áustria de MotoGP, da 11.ª etapa do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade vencida pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

O bicampeão mundial conquistou o seu 25.º triunfo, o sétimo triunfo em 2024, e isolou-se na liderança da classificação de pilotos, com 275 pontos, mais cinco do que o espanhol Jorge Martin (Ducati), com quem dividia o primeiro lugar e hoje foi segundo no circuito de Spielberg, a 3,232 segundos. O italiano Enea Bastianini (Ducati) terminou no terceiro posto, a 7,357 segundos de Bagnaia. Miguel Oliveira acabou a corrida no 12.º lugar, a 30,702 segundos do vencedor, melhorando uma posição face à ocupada na grelha de partida, contando agora 55 pontos na classificação de pilotos, mantendo-se como 13.ª classificado