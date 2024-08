Miguel Oliveira em 13.º na corrida sprint do Grande Prémio da Áustria de MotoGP

O piloto natural de Almada terminou a 18,304 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que bateu o espanhol Jorge Martin (Ducati) por 4,673 segundos, com o também espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 7,584.

Miguel Oliveira largou da 13.ª posição, depois de ter falhado o acesso à segunda fase da qualificação (Q2) por muito pouco, uma vez que empatou com o espanhol Pol Espargaró (KTM) no segundo lugar da Q1, com o tempo de 1.28,635 minutos e a 0,068 segundos do australiano Jack Miller (KTM), que foi o primeiro.

Como apenas passam os dois mais rápidos à Q2, avançaram Miller e Espargaró, que levou a melhor no desempate com o português (foi o primeiro a conseguir o melhor tempo).

No arranque da corrida sprint, Oliveira ascendeu ao 10.º lugar, enquanto Martin, autor da 'pole position', aguentou os primeiros ataques do bicampeão Bagnaia para segurar o comando.

Contudo, na segunda volta, o piloto madrileno, que começou o dia na liderança do campeonato, falhou uma travagem e permitiu a ultrapassagem do italiano. Martin viria ainda a ser penalizado com uma volta longa (long lap penalty) por exceder os limites de pista, o que o arredou da luta pela vitória.

O espanhol Marc Márquez (Ducati) ainda ascendeu ao segundo posto mas viria a cair na 10.ª volta das 14 previstas, devolvendo a segunda posição a Martin.

Oliveira, que entretanto tinha sido ultrapassado pelo italiano Marco Bezzecchi (Ducati), voltou ao 10.º lugar com a queda de Márquez.

Na última volta, o piloto português viria a ter um problema e perdeu três posições, terminando no 13.º lugar.

Bagnaia venceu uma corrida sprint pela terceira vez esta temporada e apanhou Martin na frente do campeonato, ambos com 250 pontos.

Este domingo, disputa-se a corrida principal do Grande Prémio da Áustria, a partir das 14h00 locais, 13h00 em Lisboa.