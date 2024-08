Iúri Leitão não sabe o que vai acontecer no futuro, mas tem uma certeza: "O ciclismo é uma modalidade do povo"

"Tenho processado isto pouco a pouco". Iuri Leitão ainda digere o feito de se ter tornado o primeiro português a conquistar duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos. O ciclista foi medalha de prata no omnium e, mais tarde, conquistou o ouro em madison com Rui Oliveira.

Em entrevista a Bola Branca, o vianense não esconde o orgulho que sentiu com a receção no aeroporto do Porto, mas confessa que ficou mais surpreendido com o que encontrou na terra natal.

"O que mais me surpreendeu foi mesmo em Viana. O vianense comum, como eu, tirou tempo da sua vida de segunda-feira à noite e dirigiu-se à Praça da República para me ver e tentar tirar uma fotografia comigo. Foi um motivo de muito orgulho e senti-me muito feliz. Ver as pessoas da minha terra a irem ao centro da cidade para me verem foi muito bom", admite.