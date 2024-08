A Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal anunciou esta sexta-feira que decidiu, por unanimidade, propor Artur Lopes para substituir José Manuel Constantino, o presidente do COP que morreu no domingo, até às próximas eleições.

O próximo ato eleitoral terá lugar no primeiro semestre de 2025.

A confirmação de Artur Lopes, atual vice-presidente, terá de ser votada em Assembleia Plenária, no início de setembro.