Rui Costa e a Vuelta: “Uma grande volta a sair do nosso país, como não estaria presente?”

É um momento histórico e há muito esperado para o ciclista de 37 anos. “É muito especial, são ‘N’ grandes voltas ao longo da minha carreira”, começa por dizer a Bola Branca , na véspera da prova começar. Que uma grande volta inicie no nosso país não foi indiferente a este antigo campeão do mundo, que até já ganhou uma etapa da Vuelta.

No pelotão da Vuelta, Rui Costa conta com a companhia lusa de João Almeida da Emirates e Nelson Oliveira da Movistar. Rivalidade é algo que não existe fora da estrada e há muito que a partida de Lisboa é tema de conversa entre os portugueses.

“É uma relação boa e saudável, de amigos, é óbvio que quando falava da saída da Volta a Espanha o principal era estar presente, é um sonho. Uma grande volta a sair do nosso país, como não estaria presente? É um motivo de orgulho para todos nós.” Rui Costa parte para esta volta com a tarefa de apoiar o líder da equipa o equatoriano Richard Carapaz.

Com as medalhas olímpicas de Iuri Leitão e Rui Oliveira, em Paris, o ciclismo português está nas bocas do mundo. Por cá, idem. Rui Costa pede que se aproveite o momento.

“O ciclismo portugues tem tudo para crescer, tem sido um ano espectacular. Não foi só este ano, o ano anterior também. Às vezes, é preciso um clique como aconteceu em Paris para as entidades abrirem os olhos e trazerem mais verbas, que a federação não deixe isto ir abaixo e continue a lutar”, apela.

E conclui: “O ciclismo tem sempre muito para dar. Realmente, houve uns anos que estava em baixo, mas as coisas têm mudado. Está melhor do melhor que nunca.”

A Vuelta parte de Lisboa, no sábado, e terá três etapas em Portugal, com passagens em Oeiras, Cascais, Ourém, Lousã e Castelo Branco. A última grande Volta do ano termina em Madrid no dia 8 de setembro.