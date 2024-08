O esperado, o inesperado e uma reflexão sobre a falta de cultura desportiva: um balanço dos Jogos

Portugal conseguiu 57 pontos nos Jogos Olímpicos de Paris. São os melhores resultados de sempre (em igualdade com Tóquio, mas com medalhas de maior valor a desempatar). Factos: 57 pontos, quatro medalhas e 14 diplomas olímpicos.



Foi decisivo (e histórico) o contributo de Iúri Leitão, com medalha de ouro e prata, no omnium e no madison (duas medalhas nuns Jogos, coisa nunca vista). É campeão do mundo em título, tem 26 anos e, sem lesões, poderá estar em plena forma em Los Angeles 2028.

Pedro Pichardo era campeão olímpico em título e, desta vez, foi prata. Ficou a ideia durante o concurso que estava superior ao adversário, mas não acertou bem na chamada e acabou por ficar dois centímetros atrás.

Percebo a frustração. E ele voltou a Portugal com críticas e ameaças de abandonar. Se se entender com quem de direito e mantiver o foco, poderá estar na luta daqui a quatro anos, mesmo sabendo que o adversário espanhol, Jordan Diaz, leva duas vitórias seguidas, no Europeu e nos Jogos Olímpicos, e é mais jovem.

Já se sabia do imenso potencial de Patrícia Sampaio e só as muitas lesões vinham atrasando a evolução da judoca. No dia da prova esteve intratável, foi ultrapassando adversárias com facilidade e o torneio só não foi perfeito porque acabou por perder contra a futura campeã olímpica. Foi bronze, mantendo a tradição portuguesa da medalha olímpica no judo.