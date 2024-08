"Imaginem se tivéssemos as condições que outros têm": Gabriel Albuquerque, os saltos, a música e o que vem aí em LA

Nesta entrevista, Gabriel Albuquerque, nascido em Lisboa e residente em Loulé, fala do caminho depois do desporto e aborda ainda o tema dos apoios estatais aos atletas. O ginasta aponta para o "que leva sucesso" da China e pergunta "como seria" se os portugueses tivessem as mesmas condições.

Aos 18 anos já é o melhor português de sempre na sua 'arte' e tem um diploma olímpico para mostrar numa vitrine de conquistas que tem espaço para muito mais. Gabriel Albuquerque ficou a 1,2 pontos do pódio na final do trampolim em Paris e, em entrevista a Bola Branca , não esconde a ambição de "fazer melhor" em Los Angeles 2028.

Com este resultado, o Gabriel Albuquerque já é o melhor português de sempre nos trampolins nos Jogos Olímpicos. Passava pela cabeça este “título”? Já tinha falado algumas vezes com o Miguel Merino e não sei o que me deu naquele momento. Saí, cumprimentei o meu treinador e, depois, cumprimentei o Merino e, na brincadeira, virei-me para ele e disse ‘já foste’. Eu queria as medalhas, mas sabia que já o tinha passado, de certeza. Era uma brincadeira.

A medalha era um objetivo traçado, daí a desilusão? Era… Nestes Jogos, a medalha era um objetivo realista, mas difícil. Dependia de como as outras pessoas se saíam. O quarto lugar era meio garantido. Sabia que era ‘na boa’, fazia. O terceiro, segundo e primeiro era mais difícil, mas realizável. Quando vi a série do chinês que ficou eu terceiro, senti que chegava àquela nota na boa, mas correu mal.

Jovem terminou final do trampolim no quinto posto (...)

Voltando aos trampolins. Os Jogos de Los Angeles em 2028 já estão na cabeça?

Eu estou com a cabeça nas férias. Não digo o mesmo do meu treinador. Eu só salto, tudo o resto é com ele e, coitado, tem de levar com muita coisa. Eu só salto e quando não salto estou de férias. Só faço aquilo que gosto.

Mas depois deste resultado em Paris…

Sim, já estou a pensar. Digo que estou de férias, mas obviamente que um gajo já está com a ambição de ir outra vez. Fui para estes Jogos a querer sentir que queria estar lá outra vez e foi exatamente isso que senti. Senti que em Los Angeles quero fazer um resultado melhor e nos próximos ainda melhor.

Em altura de Jogos Olímpicos muito se fala de apoios do Estado aos atletas. Sente-se devidamente apoiado ou o que faltou para um pódio podia ter sido encurtado com outras condições?

É claro que faltam apoios. Também somos um país pequeno que não investe tanto no desporto como outros investem. Mas não posso dizer que os meus apoios são maus. Contento-me com aquilo que tenho. Claramente que podiam melhorar. Por exemplo, os chineses têm condições de treino perfeitas e é isso que os leva ao sucesso. Pergunto: se tivéssemos as condições que outros têm, o que acontecia connosco? Se já conseguimos medalhas e bons resultados com as condições que temos, imaginem se tivéssemos as deles. Mas não me posso queixar a 100% dos meus apoios, porque têm-me apoiado e não posso dizer nada sobre isso.