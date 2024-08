Televisão. Jogos Olímpicos de Paris foram os mais vistos em Portugal desde 2016

Os Jogos Olímpicos de Paris, onde Portugal obteve o melhor resultado de sempre, "foram os mais vistos desde 2016", de acordo com a análise da Universal McCann (UM), agência de meios do grupo IPG Mediabrands.

"A medalha de ouro de Rui Oliveira e Iuri Leitão em ciclismo de pista na prova de madison, as medalhas de prata de Pedro Pichardo no tripo salto e Iuri Leitão no omnium e a medalha de bronze de Patrícia Sampaio no judo, fizeram Portugal ter a melhor prestação de sempre em termos qualitativos", refere a UM, que analisou as audiências televisivas.

"Durante o período dos Jogos Olímpicos (entre 26 de julho e 11 de agosto) a RTP2, que transmitiu a maioria das provas, alcançou um 'share' de 4,8%", sendo que "este resultado foi superior ao verificado durante os períodos dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, (4,4%) e de Tóquio (2,1%)", adianta a Universal McCann, que recorda que a medalha de bronze de Patrícia Sampaio foi a primeira a ser conquistada por Portugal nestes Jogos Olímpicos.

"No dia 1 agosto foram 378 mil os portugueses que viram em direto a prova de judo na RTP2, o que representou uma audiência média de 180 mil telespetadores e um 'share' de 7,4%", prossegue.

Depois, "Portugal teve de esperar até dia 8 de agosto pela conquista da 2.ª medalha. Iuri Leitão, atual campeão do mundo de omnium, conquistou a medalha de prata na corrida de omnium", tendo esta prova sido "vista por um total de 674 mil telespetadores, o que representou uma audiência média de 164 mil telespetadores e um 'share' de 6,0%".

Outra medalha para Portugal foi obtida no dia seguinte por Pedro Pichardo no triplo salto.

"A prova do atual vice-campeão olímpico foi vista por um total de 879 mil telespetadores, o que representou uma audiência média de 396 mil telespetadores e um 'share' de 11,2%, tendo sido a mais vista entre os atletas medalhados", salienta a UM.

Um dia após a conquista da prata por Pedro Pichardo, "Iuri Leitão e Rui Oliveira fizeram história ao conquistarem a medalha de ouro na prova de Madison em ciclismo de pista".

Trata-se da "primeira medalha de ouro na história de Portugal nos Jogos Olímpicos que não é ganha no atletismo e Iuri Leitão torna-se assim o primeiro atleta português a conquistar duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos", sublinha a UM.

A cerimónia de encerramento, "tal como se verificou na cerimónia de abertura, foi a mais vista das últimas três edições".

Esta foi transmitida em direto e em exclusivo pela RTP1, durante o "prime-time", a partir do estádio de França em Saint Denis.

"A cerimónia que marcou o fim das olimpíadas contou com uma audiência total de 2 milhões e 106 mil telespetadores, o que representou uma audiência média de 478 mil telespetadores e um "share" 11,0%", aponta a UM.

Face a cerimónias anteriores "vemos que esta foi a que verificou maior audiência", sendo que o horário de transmissão da cerimónia "ajudou a impulsionar as audiências e a fazer com que esta tivesse sido a mais vista das últimas três", conclui.