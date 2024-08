Bandeira Olímpica chega a Los Angeles, sede dos Jogos de 2028

A bandeira Olímpica chegou esta segunda-feira a Los Angeles, onde será hasteada em 2028, quando a cidade recebe os próximos Jogos Olímpicos de verão. A bandeira foi entregue à cidade na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, no domingo à noite.

A bandeira chegou a bordo de um avião da Delta Airlines, que transportou atletas e autoridades norte-americanas, pintado com "LA28" e palmeiras na lateral. "California Love", da lenda do hip-hop Tupac Shakur, explodiu em colunas de som na pista do Aeroporto Internacional de Los Angeles quando o avião parou.

A presidente do município de Los Angeles, Karen Bass, desceu do avião vestida com o equipamento vermelho da seleção norte-americana, sorriu amplamente e acenou a bandeira Olímpica antes de descer as escadas para ser recebida pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom. O mergulhador olímpico Delaney Schnell, o skater Tate Carew e outros acompanharam Karen Bass.

Bass disse que sentiu um "tremendo orgulho e responsabilidade" ao receber a bandeira Olímpica em Paris no domingo. Enquanto Los Angeles se tem esforçado para sediar uma boa edição, a autarca confessou que os organizadores norte-americanos agora sentem a "necessidade de pôr o pé no acelerador".