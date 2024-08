Velório de José Manuel Constantino em Lisboa na terça-feira e funeral quarta-feira em Gondomar

O velório do presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, que morreu no domingo, vai decorrer em Lisboa na terça-feira, na sede daquele organismo, com funeral no dia seguinte em Gondomar.

"Informamos que o velório do nosso presidente, José Manuel Constantino, decorre na terça-feira, dia 13, entre as 10h30 e as 23h00, na sede do Comité Olímpico de Portugal, na Travessa da Memória, 36, em Lisboa", pode ler-se num comunicado divulgado pelo COP.

Na quarta-feira, um serviço religioso decorrerá de manhã, saindo "o cortejo fúnebre em direção a Gondomar", no distrito do Porto, com novo funeral, pelas 15:00, na Igreja Matriz de São Cosme, seguindo depois para o cemitério de Gondomar.

"A todos agradecemos as múltiplas mensagens de solidariedade já recebidas neste momento tão doloroso", acrescenta o COP.

José Manuel Constantino, que presidia ao Comité Olímpico de Portugal (COP) desde 26 de março de 2013, morreu no domingo, aos 74 anos, vítima de doença prolongada.

Liderou o organismo olímpico nas duas melhores missões de Portugal a Jogos, com a conquista de quatro medalhas em Tóquio2020 e Paris2024, depois da estreia no Rio2016.

Antes, presidiu ao Instituto de Desporto de Portugal e à Confederação do Desporto de Portugal.

Autor de livros e artigos publicados sobre desporto, era considerado um dos grandes pensadores sobre o fenómeno em Portugal, algo que foi reconhecido com os títulos de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto, em 2016, e pela Universidade de Lisboa, em 2023.