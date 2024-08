"Vai demorar a assimilar". Iúri Leitão e Rui Oliveira recebidos por centenas no aeroporto do Porto

Às seis da manhã desta terça-feira, Rui Oliveira vai embarcar para a Dinamarca para se juntar à equipa da UAE-Emirates que vai disputar a Volta à Dinamarca. Mas antes disso, o campeão olímpico recebeu autorização da equipa para voltar a Portugal com a comitiva portuguesa e ser recebido por centenas de adeptos, familiares e amigos no aeroporto do Porto.

"Deram-me a oportunidade de vir ter esta receção, é o mais importante. Nem sei que horas são, mas às seis da manhã já vou para a Dinamarca", disse, aos jornalistas. A prova nórdica arranca já na quarta-feira.

Regressa com uma medalha de ouro ao peito, conquistada na prova de "madison". Ao seu lado, Iúri Leitão chegou com duas, o mesmo ouro e ainda a de prata no "omnium". Foram recebidos como heróis nacionais e com direito a coroas de louros.

"É uma receção perfeita, impressionante, inacreditável", disse um dos sete atletas da história de Portugal a conquistar duas medalhas em Jogos Olímpicos e o primeiro a fazê-lo em apenas uma edição.

"É a maior vitória que o ciclismo já teve, nunca chegamos tão alto, especialmente nos Jogos Olímpicos e espero que seja uma catapulta importante. Há duas semanas, compreensivelmente que não estava cá ninguém no aeroporto quando partimos. Sonho já seria conquistar dois diplomas, era o grande objetivo, mas todos sonhamos com as medalhas. Conseguir uma prata e um ouro é indescritível", disse.