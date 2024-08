Rui Oliveira. Família do campeão olímpico fala de "um misto de emoções" indescritível

"Fiquei pasmado com o que eu vi. Já estive em campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, mas Jogos Olímpicos não. Foi espetacular, foi espetacular mesmo" conta, entusiasmado, Fernando Oliveira.

"Eles [os gémeos] têm uma força psicológica tão grande que os faz ser o que são, porque o chegar até um percurso destes é muito, muito, muito difícil, mesmo."

Também Hélder, o mais velho dos três irmãos Oliveira, elogia a maneira como os irmãos "conseguem ultrapassar grandes problemas".

Nestes momentos, a família garante todo "apoio e suporte que eles precisam", sublinha. "Precisam daquele abracinho, ou daquela palavra. Às vezes, eles estão do outro lado do mundo, é difícil dar-lhes um abraço, mas uma pequena mensagem, um telefonema, logo no imediato, tentar perceber como é que eles estão e de que forma é que podemos ajudar é o mais importante", diz Hélder à Renascença.