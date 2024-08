Pedro Dias: "Queremos aproximar o investimento no desporto da média dos países da União Europeia"

Na hora de fazer balanços agora que acabaram os Jogos Olímpicos, o secretário de Estado do Desporto preferiu, em declarações à Renascença, agradecer aos clubes formadores e apontou para mais investimento, em linha com o que acontece na União Europeia. “Gostaria de iniciar com uma nota de agradecimento aos clubes formadores, aos municípios de Portugal e às famílias dos atletas, que são o suporte e o garante do dia a dia do nosso desporto e desenvolvimento desportivo do país”, diz Pedro Dias, em declarações a Bola Branca via chamada telefónica, ainda em Paris. Depois, em “jeito de homenagem”, o governante destacou os três clubes formadores de Iuri Leitão, Rui Oliveira e Patrícia Sampaio – Santa Marta de Portuzelo, Arca De Noé e Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, respetivamente, os medalhados nestes Jogos de Paris. “Nestes três clubes ficam representados todos os clubes e os municípios, que são um garante e a base do nosso desenvolvimento desportivo”, explica, antes de agradecer às federações desportivas pela coordenação, juntamente com o Comité Olímpico de Portugal (COP), durante a missão olímpica.

“O COP fez um trabalho extraordinário na coordenação deste programa”, garante. Sobre a morte de José Manuel Constantino, o presidente do comité, Dias lamenta o desaparecimento de “um homem bom” e de “uma das referências de Portugal”. Finalmente, olhando para o desempenho nos Jogos, o secretário de Estado do Desporto valorizou que um em cada quatro atletas da delegação portuguesa alcançou o diploma olímpico, ou seja, terminou nos oitos primeiros. Portugal conseguiu quatro medalhas olímpicas. “É um indicador relevante”, assinala Pedro Dias. “Temos de olhar para o futuro, tentando aumentar de uma forma significativa o número de praticantes desportivos no nosso país. É um objetivo estratégico. Precisamos de o fazer com celeridade, implementar medidas que nos permitam aumentar e alargar a prática desportiva, de forma sistemática; alargar a base de recrutamento e a participação desportiva, e aumentar o número de mulheres que praticam desporto no nosso país”, acrescenta. E continua: “Como foi dito anteriormente, e está fixado no programa de governo, queremos aproximar o investimento no desporto da média dos países da União Europeia. Temos de olhar para o futuro”.