"Partiu um homem bom. Era um estudioso e um conhecedor do desporto": Pedro Dias reage à morte de Constantino

O secretário de Estado do Desporto reagiu à morte de José Manuel Constantino , o presidente do Comité Olímpico de Portugal, em declarações à Renascença.

“Tive o privilégio de trabalhar com ele”, continua. “Foi uma viagem excecional. Tive a oportunidade de aprender e ouvir com muita atenção as suas palavras. Era um mestre, tinha um pensamento muito estruturado relativamente ao mundo desportivo, à organização desportiva do nosso país. Era uma pessoa muito inteligente, um homem brilhante. Portugal perdeu um dos seus melhores, é uma das referências de Portugal.”

O presidente do Comité Olímpico de Portugal morreu este domingo, aos 74 anos.