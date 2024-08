Morreu o presidente do Comité Olímpico de Portugal

"Licenciado em Educação Física dedicou, após docência no ensino básico e universitário, grande parte da sua vida ao dirigismo desportivo, mas foi à frente do COP, que liderava desde 2013, que José Manuel Constantino granjeou deixar uma marca inesquecível no desporto nacional, sendo sob a sua liderança que Portugal obteve os seus melhores registos olímpicos ", assinala o chefe de Estado.

O Presidente da República manifesta "profundo pesar" pela morte do presidente do Comité Olímpico de Portugal.

Condecorado em 2022 com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública, "José Manuel Constantino deixa uma enorme saudade a todos os tiveram o privilégio de consigo privar", assinala Marcelo Rebelo de Sousa.

O primeiro-ministro também já lamentou o desaparecimento do presidente do COP.

"Foi com profundo pesar que tive conhecimento da morte do Prof. José Manuel Constantino, Presidente do Comité Olímpico de Portugal. Presto sentida homenagem à obra que deixa, evidenciada pelos recentes sucessos olímpicos portugueses. Em meu nome pessoal e do Governo, expresso condolências à Família e ao Comité Olímpico", escreveuLuís Montenegro, numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter).



O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, afirma que José Manuel Constantino deixa "um enorme trabalho feito pelo desporto português", do qual os "heróis olímpicos são o melhor exemplo".

Numa mensagem na rede social X (antigo Twitter), Carlos Moedas sublinha que José Manuel Constantino "dedicou a sua vida" ao desporto.

"Foi uma voz ouvida e acarinhada por toda a sociedade" e "Lisboa reconheceu-o com a Medalha de Mérito Desportivo da cidade", refere o autarca.