Cinco seleções estrearam-se a receber medalhas em Paris 2024

Terminaram este domingo os Jogos Olímpicos de Paris e mais cinco Comités se estrearam a receber medalhas.

A equipa dos Refugiados, Albânia, Cabo Verde (todos com bronze), Dominica e Santa Lúcia (com ouro) tiveram direito à sua primeira medalha.

Houve ainda dois outros países que festejaram o primeiro ouro em Paris: Botswana e Guatemala.

São agora 65 os países que ainda não se estrearam no pódio olímpico.

De recordar que Portugal conseguiu quatro medalhas: uma de ouro (Iúri Leitão e Rui Oliveira no madison), duas pratas (Pedro Pichardo, no triplo salto, e Iúri Leitão, no omnium) e um bronze (Patrícia Sampaio no judo).