​Ceco, o único especialista da Coreia do Sul, tem uma missão: farejar percevejos com Paris no passaporte

A alegada praga de percevejos em Paris não é de agora. No ano passado, a autarquia parisiense até pediu ajuda a Emmanuel Macron, o Presidente do país, apelando à criação de uma força especial.



Era um dos temas para os Jogos Olímpicos deste verão na capital francesa. Para além do calor, dos transportes que duplicavam o preço, da qualidade das águas do Sena, da mobilização das pessoas em situação de sem-abrigo, os percevejos.

Tanto que enquanto as autoridades declararam não haver qualquer tipo de infestação ou de motivos para uma preocupação desmedida, um membro do governo francês declarou que este fenómeno era uma criação de atividades russas de desinformação, amplificadas pelas redes sociais.

Seja como for, a Coreia do Sul não vai facilitar. A Reuters noticiou esta segunda-feira que Ceco, um cão especializado na busca de percevejos, estará no Aeroporto Internacional de Icheon para detectar qualquer turista desavindo. Ceco entrou ao serviço na sexta-feira e estará nesta missão, juntamente com outros agentes, até 8 de setembro, informou o governo sul-coreano.

As bagagens de adeptos, funcionários e atletas olímpicos serão inspecionadas no regresso destes dos Jogos de Paris. O plano é simples: reduzir o risco de importação de percevejos, uma situação que estará a preocupar governantes de capitais europeias como Londres e Paris.

De acordo com a Reuters, Ceco, um beagle de dois anos de idade, é o único cão capaz de o fazer na Coreia do Sul e até é menino para farejar um quarto de hotel em menos de dois minutos.

Os Jogos Olímpicos terminaram este domingo, com a cerimónia de encerramento. Seguem-se os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.