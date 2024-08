Paris diz adeus aos Jogos Olímpicos. Los Angeles é o próximo destino

O Stade de France é, neste momento, o epicentro da cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos 2024, em Paris.

Durante cerca de três horas passaram pelo estádio parisiense grande parte dos medalhados deste ano, bem como artistas franceses e, mais tarde, artistas norte-americanos, na passagem de testemunho de Paris a Los Angeles, cidade que vai receber a próxima edição das Olimpíadas.

Foram vários os momentos musicais durante a performance inicial de encerramento, na sua maioria inspirados na Grécia, berço das Olimpíadas da era moderna. Volvidos ao mundo atual, os Phoenix fizeram as honras da casa e, num mini-concerto cheio de participações musicais a representar a França, colocaram o estádio a dançar.

Antes disso, porém, houve espaço para karaoke ao som de "We Are The Champions", dos Queen, e, num registo mais sério, várias homenagens. Entre medalhas de maratona feminina e a celebração da primeira medalha da equipa dos refugiados, uma ode a uma estreia nestes JO: pela primeira vez, o público pode correr o mesmo percurso olímpico da maratona, na "Marathon Por Tous", num esforço de incluir o público nos jogos, que foi homenageado em vídeo, a abrir as hostilidades da noite.

Os cerca de 45 mil voluntários desta edição também foram celebrados no estádio, pejado de atletas e fãs. Depois, as luzes apagaram-se e surgiu do céu o "explorador dourado", uma espécie de mestre de cerimónias do evento. De seguida, um pianista desafiou as leis da gravidade ao tocar um piano vertical noutra homenagem à influência grega nesta celebração mundial do desporto.

Enquanto as bancadas se iluminam com representações de pombas da paz, os anéis olímpicos são "criados". Seguem-se os discursos dos responsáveis, que passaram em revista alguns dos episódios mais caricatos da edição - marcada pelos inúmeros pedidos de casamento, por exemplo. "A parte mais difícil de um caso de amor é dizer adeus. E, nesta noite, todos nós estamos apaixonados pelos Jogos. Os sentimentos de esperança, inspiração e amor irão continuar. Quando chega a hora, vamos nos reunir de novo em LA28", diz Tony Estanguet, presidente da organização da edição parisiense.

Os Jogos que se seguem - os Paralímpicos - também foram celebrados, antes da emissão passar para Los Angeles, onde artistas como Red Hot Chilli Peppers, Snoop Dogg e Billy Eilish tocaram num palco em plena praia.

Iúri Leitão e Patrícia Sampaio porta-estandartes de Portugal



O ciclista Iúri Leitão, o primeiro português a conquistar duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos, e a judoca Patrícia Sampaio, "responsável" por abrir o medalheiro, serão os porta-estandartes de Portugal na Cerimónia de Encerramento.



Ouro olímpico no Madison, ao lado de Rui Oliveira, e vice-campeão olímpico no omnium, o vianense de 26 anos era a escolha 'óbvia' para levar a bandeira de Portugal no momento que encerra os Jogos Olímpicos Paris2024, mas o pistard irá ter também a companhia de Patrícia Sampaio, bronze nos -78 kg.



O duo medalhado, confirmado em conferência de imprensa pelo chefe de Missão, Marco Alves, "tomará o testemunho" de Fernando Pimenta e Ana Cabecinha, porta-estandartes na Cerimónia de Abertura.