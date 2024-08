Jogos Olímpicos. EUA "campeão global" no atletismo em Paris

O atletismo dos Jogos Olímpicos Paris2024, que terminou este domingo, com a corrida feminina da maratona, na capital francesa, foi marcado por um domínio dos Estados Unidos como há muito não se via.



É preciso recuar a 1968 e ao México para se ter ecos de um "Team USA" tão açambarcador, com os 14 ouros e 34 medalhas, com o Quénia a ser um distante segundo, com quatro títulos e 11 medalhas.



Face a Tóquio2020, duplicam o número de vitórias, com as medalhas arrecadadas a passarem de 26 para 34, ou seja um crescimento de um terço.

Com a pequena exceção da marcha atlética, a equipa norte-americana não tem pontos fracos, não deixando escapar bons resultados até nas provas de fundo, um 'feudo' dos africanos que tem vindo a ser muito contestado também pelos britânicos.

O evidente bom trabalho de fundo dos Estados Unidos tem-se acentuado nos últimos anos, beneficiando primeiro com o desaparecimento da RDA, após a reunificação, com a Alemanha 'una' a deixar de ser potência de topo, e mais recentemente com o afastamento da Rússia, por doping organizado pelas próprias estruturas públicas, que mantém o maior sucessor da União Soviética fora do sistema há quase uma década.

Sem rivais a nível global, os norte-americanos ainda eram 'beliscados' pela Jamaica, na velocidade e barreiras, mas agora nem isso. Na geração 'herdeira' de Usain Bolt, apenas um ouro, em seis medalhas, o de Roja Stona, no lançamento do disco.

Atrás de Estados Unidos e Quénia, no quadro global de medalhas, fica o surpreendente Canadá, com três medalhas de ouro, duas em lançamentos e uma na estafeta masculina de 4x100 metros, no que terá sido o pior momento dos Estados Unidos.

Noah Lyles, campeão dos 100 metros (por cinco milésimos) mas batido nos 200, não foi à estafeta, por estar com covid-19. Pior fizeram Kenneth Bednarek e Christian Coleman, que passaram mal o testemunho, provocando a desclassificação do quarteto.

Lyles, que tentava a mais que prestigiante 'dobradinha' 100 e 200, falha o encontro com a história e não terá certamente mais hipóteses, tal é a qualidade da nova geração.

Quem reforça o lugar no panteão dos grandes campeões é Sydney McLaughlin-Levrone, de novo a melhor nos 400 metros barreiras, e Armand Duplantis, sem qualquer rival em vista no salto com vara.

Ambos revalidaram os títulos com novos recordes mundiais - o que já não é raridade, em ambos os casos. A norte-americana tem agora 50,37 segundos e o sueco 6,25 metros, o que faz deles as grandes figuras dos Jogos, no plano individual.

Para o pequeno panteão dos 'imortais' do atletismo entram também a queniana Faith Kipyegon, com terceira vitória nos 1.500 metros (e em Paris prata nos 5.000) e Ryan Crouse, também com 'tri' mas no lançamento do peso.

Muito bom registo para a neerlandesa Siffan Hassan, que gosta de apostas fortes e inscreveu-se para 5.000 metros, 10.000 e maratona, com ideia de ganhar. O triplo ouro fica por fazer, já que na pista foi por duas vezes bronze, mas 'explodiu' na estrada no último dia, fechando com 'chave de ouro' mais uns Jogos de muito de evidente saldo positivo.

Tal como há três anos, encerra com três medalhas, elevando para seis o total. Em Tóquio, só competiu na pista, sendo campeã de 10.000 metros e 5.000, terminando em terceiro nos 1.500 metros, uma distância para que já tinha perdido alguma velocidade de base.

Com 'sentimentos mistos' vai sair de Paris o norueguês Jakob Ingebrigtsen: correu para ganhar nos 1.500 metros e ficou à porta do pódio, mas redimiu-se, depois, nos 5.000 metros, com novo sucesso olímpico.

Múltiplos medalhados, no setor masculino, são Letsile Tebogo, do Botsuana (ouro nos 200 e prata nos 4x400), o britânico Matthew Hudson-Smith (prata nos 400 e bronze nos 4x400) e os norte-americanos Grant Fischer (bronze nos 5.000 e 10.000), Vernoon Norwood (ouro nos 4x400 e prata na estafeta mista) e Rai Benjamin (ouro nos 400 metros barreiras e nos 4x400).

A disputa da inédita estafeta de marcha também tornou duplos medalhados na mesma edição Álvaro Martín e María Pérez, o equatoriano Brian Pintado e a australiana Jemima Montag.

No setor feminino, Juleen Alfred, da pequena Santa Lúcia, é a nova campeã de 100 metros e vice-campeã de 200, prova em que Gabby Thomas, dos Estados Unidos, triunfou, no que foi uma das suas três medalhas de ouro - as outras duas foram na qualidade de integrantes das estafetas 4x100 e 4x400.

Grande derrotada nos 100 metros, em que foi segunda, a norte-americana Sha'Carri Richardson só chegou ao ouro nos 4x100.

Com alguma surpresa, Jasmine Moore, dos Estados Unidos, fica com o bronze no salto em comprimento e também no triplo.

O pódio dos 5.000 metros e 10.000 metros consagrou em ambas as ocasiões a queniana Beatrice Chebet, primeiro à frente de Faith Kypiegon e Siffan Hassan e depois da italiana Nadia Battocleti e da neerlandesa.

Um dos momentos mais espetaculares foi a forma como a neerlandesa Femke Bol ganhou quatro posições para dar ao seu país o ouro na estafeta mista. Depois, nos 400 metros barreiras, desiludiu um pouco, ao só ser terceira.

Menos 'bonito' de ser visto foi a forma como os saltadores em altura dos Estados Unidos e da Nova Zelândia não se entenderam para a partilha da medalha de ouro, forçando o atleta da Oceânia o primeiro 'jump off' da especialidade, a nível olímpico.

Em 2021, o catarense Mutaz Essa Barshim e o italiano Gianmarco Tamberi ficaram os dois com o ouro, em excelente manifestação de desportivismo. Volvidos três anos, Barshim foi ao bronze, o único 'metal' que lhe faltava, e Tamberi foi 11.º, muito diminuído por cólicas renais, que o obrigaram a passar pelas urgências do hospital.

- Medalhas atribuídas nas provas de atletismo:

MASCULINOS

100 metros:

OURO: Noah Lyles (EUA).

PRATA: Kishane Thompson (JAM).

BRONZE: Fred Kerley (EUA).

200 metros:

OURO: Letsile Tebogo (BOT).

PRATA: Kenneth Bednarek (EUA).

BRONZE: Noah Lyles (EUA).

400 metros:

OURO: Quincy Hall (EUA).

PRATA: Matthew Hudson-Smith (GB).

BRONZE: Muzala Samukonga (ZAM).

800 metros:

OURO: Emmanuel Wanyonyi (QUE).

PRATA: Marco Arop (CAN).

BRONZE: Djamel Sedjati (ALG).

1.500 metros:

OURO: Cole Hocker (EUA).

PRATA: Josh Kerr (GB).

BRONZE: Yared Nuguse (EUA).

5.000 metros:

OURO: Jakob Ingebrigtsen (NOR).

PRATA: Ronald Kwemoi (QUE).

BRONZE: Grant Fisher (EUA).

10.000 metros:

OURO: Joshua Cheptegei (UGA).

PRATA: Berihu Aregawi (ETI).

BRONZE: Grant Fisher (EUA).

Maratona:

OURO: Tamirat Tola (ETI).

PRATA: Bashir Abdi (BEL).

BRONZE: Benson Kipruto (QUE).

110 metros barreiras:

OURO: Grant Holloway (EUA).

PRATA: Daniel Roberts (EUA).

BRONZE: Rasheed Broadbell (JAM).

400 metros barreiras:

OURO: Rai Benjamin (EUA).

PRATA: Karsten Warholm (NOR).

BRONZE: Alison dos Santos (BRA).

3.000 metros obstáculos:

OURO: Soufiane El Bakkali (MAR).

PRATA: Kenneth Rooks (EUA).

BRONZE: Abraham Kibiwot (QUE).

4x100 metros:

OURO: Canadá (Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney e Andre De Grasse).

PRATA: África do Sul (Bayanda Walaza, Shaun Maswanganyi, Bradley Nkoana e Akani Simbine).

BRONZE: Grã-Bretanha (Jeremiah Azu, Louie Hinchliffe, Nethaneel Mitchell-Blake e Zharnel Hughes).

4x400 metros:

OURO: Estados Unidos (Christopher Bailey, Vernon Norwood, Bryce Deadmon e Rai Benjamin).

PRATA: Botswana (Bayapo Ndori, Busang Collen Kebinatshipi, Anthony Pesela e Letsile Tebogo).

BRONZE: Grã-Bretanha (Alex Haydock-Wilson, Matthew Hudson-Smith, Lewis Davey e Charlie Dobson).

Salto em comprimento:

OURO: Miltiadis Tentoglou (GRE).

PRATA: Wayne Pinnock (JAM).

BRONZE: Mattia Furlani (ITA).

Triplo salto:

OURO: Jordan Díaz (ESP).

PRATA: PEDRO PICHARDO (POR).

BRONZE: Andy Díaz (ITA).

Salto em altura:

OURO: Hamish Kerr (NZL).

PRATA: Shelby McEwen (EUA).

BRONZE: Mutaz Barshim (QAT).

Salto com vara:

OURO: Armand Duplantis (SUE).

PRATA: Sam Kendricks (EUA).

BRONZE: Emmanouil Karalis (GRE).

Lançamento do peso:

OURO: Ryan Crouser (EUA).

PRATA: Joe Kovacs (EUA).

BRONZE: Rajindra Campbell (JAM).

Lançamento do disco:

OURO: Rojé Stona (JAM).

PRATA: Mykolas Alekna (LIT).

BRONZE: Matthew Denny (AUS).

Lançamento do martelo:

OURO: Ethan Katzberg (CAN).

PRATA: Bence Halász (HUN).

BRONZE: Mykhaylo Kokhan (UCR).

Lançamento do dardo:

OURO: Arshad Nadeem (PAK).

PRATA: Neeraj Chopra (IND).

BRONZE: Anderson Peters (GRN).

Decatlo:

OURO: Markus Rooth (NOR).

PRATA: Leo Neugebauer (ALE).

BRONZE: Lindon Victor (GRN).

20km marcha:

OURO: Brian Pintado (EQU).

PRATA: Caio Bonfim (BRA).

BRONZE: Álvaro Martín (ESP).

FEMININOS

100 metros:

OURO: Julien Alfred (LCA).

PRATA: Sha'Carri Richardson (EUA).

BRONZE: Melissa Jefferson (EUA).

200 metros:

OURO: Gabrielle Thomas (EUA).

PRATA: Julien Alfred (LCA).

BRONZE: Brittany Brown (EUA).

400 metros:

OURO: Marileidy Paulino (DOM).

PRATA: Salwa Eid Naser (BHR).

BRONZE: Natalia Kaczmarek (POL).

800 metros:

OURO: Keely Hodgkinson (GB).

PRATA: Tsige Duguma (ETI).

BRONZE: Mary Moraa (QUE).

1.500 metros:

OURO: Faith Kipyegon (QUE).

PRATA: Jessica Hull (AUS).

BRONZE: Georgia Bell (GB).

5.000 metros:

OURO: Beatrice Chebet (QUE).

PRATA: Faith Kipyegon (QUE).

BRONZE: Sifan Hassan (HOL).

10.000 metros:

OURO: Beatrice Chebet (QUE).

PRATA: Nadia Battocletti (ITA).

BRONZE: Sifan Hassan (HOL).

Maratona:

Ouro: Sifan Hassan (HOL).

Prata: Tigst Assefa (ETI).

Bronze: Hellen Obiri (QUE).

100 metros barreiras:

OURO: Masai Russell (EUA).

PRATA: Cyréna Samba-Mayela (FRA).

BRONZE: Jasmine Camacho-Quinn (PRI).

400 metros barreiras:

OURO: Sydney McLaughlin-Levrone (EUA).

PRATA: Anna Cockrell (EUA).

BRONZE: Femke Bol (HOL).

3.000 metros obstáculos:

OURO: Winfred Yavi (BHR).

PRATA: Peruth Chemutai (UGA).

BRONZE: Faith Cherotich (QUE).

4x100 metros:

OURO: Estados Unidos (Melissa Jefferson, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas e Sha'Carri Richardson).

PRATA: Grã-Bretanha (Dina Asher-Smith, Imani Lansiquot, Amy Hunt e Daryll Neita).

BRONZE: Alemanha (Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper e Rebekka Haase).

4x400 metros:

OURO: Estados Unidos (Shamier Little, Sydney McLaughlin-Levrone, Gabrielle Thomas e Alexis Holmes).

PRATA: Países Baixos (Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte e Femke Bol).

BRONZE: Grã-Bretanha (Victoria Ohuruogu, Laviai Nielsen, Nicole Yeargin e Amber Anning).

Salto em altura:

OURO: Yaroslava Mahuchikh (UCR).

PRATA: Nicola Olyslagers (AUS).

BRONZE: Eleanor Patterson (AUS) e Iryna Gerashchenko (UCR).

Salto com vara:

OURO: Nina Kennedy (AUS).

PRATA: Katie Moon (EUA).

BRONZE: Alysha Newman (CAN).

Salto em comprimento:

OURO: Tara Davis-Woodhall (EUA).

PRATA: Malaika Mihambo (ALE).

BRONZE: Jasmine Moore (EUA).

Triplo salto:

OURO: Thea LaFond (DMN).

PRATA: Shanieka Ricketts (JAM).

BRONZE: Jasmine Moore (EUA).

Lançamento do peso:

OURO: Yemisi Ogunleye (ALE).

PRATA: Maddison-Lee Wesche (NZL).

BRONZE: Song Jiayuan (CHN).

Lançamento do disco:

OURO: Valarie Allman (EUA).

PRATA: Feng Bin (CHN).

BRONZE: Sandra Elkasevic (CRO).

Lançamento do martelo:

OURO: Camryn Rogers (CAN).

PRATA: Annette Echikunwoke (EUA).

BRONZE: Zhao Jie (CHN).

Lançamento do dardo:

OURO: Haruka Kitaguchi (JAP).

PRATA: Jo-Ane van Dyk (AFS).

BRONZE: Nikola Ogrodníková (CHE).

Heptatlo:

OURO: Nafissatou Thiam (BEL).

PRATA: Katarina Johnson-Thompson (GB).

BRONZE: Noor Vidts (BEL).

20km marcha:

OURO: Yang Jiayu (CHN).

PRATA: María Pérez (ESP).

BRONZE: Jemima Montag (AUS).

MISTOS

4x400 metros mistos:

OURO: Países Baixos (Eugene Omalla, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink e Femke Bol).

PRATA: Estados Unidos (Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon e Kaylyn Brown).

BRONZE: Grã-Bretanha (Samuel Reardon, Laviai Nielsen, Alex Haydock-Wilson e Amber Anning).

Marcha, estafeta:

OURO: Espanha (Álvaro Martín e María Pérez).

PRATA: Equador (Brian Pintado e Glenda Morejón).

BRONZE: Austrália (Rhydian Cowley e Jemima Montag).