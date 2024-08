Jogos Olímpicos. Encerramento com Billie Eilish e Snoop Dogg na passagem para Los Angeles

A cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris vai contar este domingo com a presença de várias estrelas norte-americanas da música como Billie Eilish , Snoop Dogg, H.E.R e Red Hot Chili Peppers.



O alinhamento de "estrelas" subirá ao palco como parte da entrega dos Jogos Olímpicos de Los Angeles (LA)de 2028.



Cada um dos artistas musicais convidados para atuar hoje é natural da Califórnia, incluindo H.E.R., que deverá cantar o hino nacional dos Estados Unidos ao vivo no Stade de France.

"Este é o maior momento da história dos LA28 até à data, quando a bandeira olímpica passa de Paris para Los Angeles", afirmou o presidente da LA28, Casey Wasserman, em comunicado.

O responsável disse ainda que todos estão "entusiasmados por apresentar o melhor de Los Angeles, com artistas locais" e e gratos a Billie, H.E.R., Chili Peppers e Snoop pela sua colaboração no que será "um espetáculo incrível para uma audiência global que dará aos fãs uma amostra do que está para vir em 2028".

A cerimónia de abertura contou com a participação de Lady Gaga e com o regresso de Celine Dion aos palcos, após o diagnóstico de síndrome da pessoa rígida, que ameaçou a sua carreira.

Los Angeles acolherá os Jogos Olímpicos pela terceira vez, tendo os anteriores sido realizados em 1984 e 1932. Será a primeira vez que a cidade irá receber os Jogos Paralímpicos.

Na sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris2024, Portugal igualou o recorde de quatro medalhas alcançado em Tóquio e chegou aos 14 diplomas.

Depois de ter conquistado a medalha de prata no Omnium, na quinta-feira, o ciclista Iúri Leitão tornou-se o primeiro português a ter duas medalhas numa edição dos Jogos, ao ladear Rui Oliveira na conquista do Madison, subindo a dupla ao mais alto lugar do pódio.

Pedro Pichardo foi medalha de prata do triplo salto enquanto a judoca Patrícia Sampaio foi a primeira portuguesa a conquistar uma medalha em Paris, com o bronze na categoria até 78Kg.