COP confirma melhores resultados de sempre em Paris

O secretário-geral do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Araújo, faz um balanço positivo dos Jogos Olímpicos de Paris, os melhores de sempre a nível de resultados.

“Mantivemos o número de medalhas, quatro. Subimos ligeiramente porque temos uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. Isto revela duas coisas: há uma diversidade das modalidades e que essas modalidades apresentaram um conjunto de atletas novos, com potencial para o futuro termos a continuidade que pretendemos”, referiu.

José Manuel Araújo espera, no futuro, “dar condições para que em cada ciclo olímpico, possamos ter mais condições para o ciclo seguinte”.

Já Marco Alves, chefe da missão olímpica em Paris, garante que o COP “vem acompanhando” a evolução do ciclismo de pista “desde há muito tempo”.

“Traduziu-se em Paris naquilo que foi um trabalho sério, com muita dedicação e com atletas extraordinários. No ciclo de Tóquio já havia vários indicadores”, referiu.

Em relação a Pedro Pichardo, que mostrou algumas dúvidas quanto à continuidade da carreira, Marco Alves desvaloriza, tendo como base conversas tidas em França.

“Não me pareceu que tivesse essa vontade de abandonar a equipa olímpica de Portugal. Encarar com respeito o que foi dito e aquilo que é conseguido dentro de campo também tem que ser permitido fora de campo”.

De recordar que Portugal conseguiu quatro medalhas: uma de ouro no Madison, duas pratas (Iuri Leitão e Pedro Pichardo) e um bronze (Patrícia Sampaio).