​“Uma mensagem para os mais novos”. O dia em que um ouro olímpico foi partilhado

“História, meu amigo. Campeões olímpicos”, disse, enquanto cumprimentava Tamberi, que saltou para os braços do rival. A partir daquele momento, não havia mais disputa entre os dois.

Nenhum dos dois conseguia superar a marca dos 2m37cm e, perante o convite dos árbitros a realizar uma “morte súbita”, o atleta do Qatar perguntou se não seria possível uma medalha de ouro para cada.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, há três anos, o italiano Gianmarco Tamberi e o qatari Mutaz Barshim decidiram partilhar uma medalha de ouro na final do triplo salto. Sem capacidade para desempatar, ambos subiram ao lugar mais alto do pódio e enviaram “uma mensagem aos mais novos”.

As imagens correram o mundo num sinal do espírito olímpico. De acordo com a imprensa internacional, os dois são amigos próximos desde 2017 e aproveitaram o maior palco da modalidade para enviar uma mensagem.



“Eu sabia que merecia uma medalha de ouro pela minha performance, mas ele fez o mesmo. Sabia que ele também merecia. Isto foi para além do desporto. Enviámos uma mensagem à geração mais nova”, disse Barshim.

Depois desse momento, ambos já foram confrontados com a possibilidade de uma repetição do momento. “Já tivemos uma conversa e não voltará a acontecer”, assegurou o italiano.