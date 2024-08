"Sou mulher". Pugilista Imane Khelif conquista ouro nos Jogos Olímpicos

“Tentei lutar. Queria vencer. Recebi duas pancadas no nariz e não conseguia mais respirar, doeu muito, procurei o treinador Renzini e com maturidade e coragem disse basta”, contou a italiana depois do combate. “Sempre subi ao ringue com honra, sempre lutei, lealmente, pelo meu país, mas desta vez não consegui lutar mais”, acrescentou.

Além da pugilista argelina, também a pugilista Lin Yu-ting, de Taiwan, estevem sob os holofotes nos Jogos de Paris devido a questões de género.

Em 2023, Imane Khelif foi excluída pela Associação Internacional de Boxe (IBA) das finais da taça do mundo de boxe por não ter passado num teste hormonal: o seu ADN tem um cromossoma masculino.

Na sequência da polémica nos Jogos Olímpicos, o Comité Olímpico Internacional (COI) disse que o nível de testosterona de Khelif está dentro dos parâmetros de uma mulher.



Em declarações aos jornalistas após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, Imane Khelif disse que "nasceu mulher e sempre viveu como mulher, mas há inimigos do meu sucesso".