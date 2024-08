Sem medalha: Fernando Pimenta em 6.º na final de K1 1000 metros

O canoísta português Fernando Pimenta ficou este sábado em sexto lugar na final de K1 1000 metros dos Jogos Olímpicos de Paris.

Apontado como um dos favoritos, o atleta de Ponte de Lima andou pelos lugares da frente até aos 750 metros de corrida, mas fracassou no último terço da prova.

No Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, Pimenta terminou a final em 3.29,59 minutos, a 5,52 segundos do novo campeão olímpico, o checo Josef Dostal (3.24,07), não conseguindo somar a sua terceira medalha olímpica, depois da prata em K2 1.000, com Emanuel Silva, em Londres2012, e do bronze em K1 1.000, em Tóquio2020.

O pódio ficou completo com dois húngaros, com Adam Varga (3.24,76) a conquistar a prata e Balint Kopasz (3.25,68) o bronze.

O limiano mantém-se como um dos seis portugueses com duas medalhas olímpicas, ultrapassando agora os atletas Carlos Lopes, Fernanda Ribeiro e Rosa Mota, e o cavaleiro Luís Mena e Silva, além de Pedro Pichardo, que conquistou prata na sexta-feira no triplo salto.

Montenegro felicita o atleta

O primeiro-ministro disse ter "muito orgulho", assim como todos os portugueses, em Fernando Pimenta e agradeceu tudo o que o canoísta já fez, desejando-lhe força para ultrapassar o momento após falhar a medalha olímpica.

"Tive ocasião de lhe dizer, olhos nos olhos, com muita emoção, em nome do povo português, que temos um grande orgulho nele, que lhe agradecemos tudo aquilo que ele já fez e que agora é preciso agora ter força para ultrapassar este momento, que não era aquele que nem nós, nem ele esperava", disse Luís Montenegro, em declarações à RTP.

Luís Montenegro disse ainda que viu "um campeão tranquilo", que lhe disse ter "dado tudo o que tinha, dei tudo até ao ultimo momento".

"Isso é a maior demonstração do seu patriotismo e da sua qualidade desportiva", frisou o primeiro-ministro.

Na véspera, Luís Montenegro havia manifestado convicção em que ainda seria possível Portugal atingir quatro medalhas nos Jogos Olímpicos, rejeitando, igualmente pressionar os atletas.

"O meu desejo é que ainda possamos superar as quatro [medalhas] mas isso é o desejo de qualquer português. Acho que não temos que colocar mais pressão em cima daquela, que já é muita, com a qual os atletas, mesmo os mais experientes, como é o caso de Fernando Pimenta, estão habituados a lidar", considerou então Luís Montenegro.

[Notícia atualizada às 15h08 com as palavras do primeiro-ministro]