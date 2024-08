Montenegro. “Foi berrar, foi puxar por eles saltar no fim com grande emoção”

O primeiro-ministro Luís Montenegro felicitou in loco Iúri Leitão e Rui Oliveira pelo ouro conquistado nos Jogos Olímpicos.

A dupla portuguesa venceu a prova de Madison na pista de Paris.

O governante estava muito satisfeito: "É algo que diz bem da necessidade que nós temos de encarar a aposta política desportiva com, por um lado, dar mais qualidade de vida aos portugueses, em questões de saúde física e mental e, por outro lado, detetar também os talentos que possam ser trabalhados para chegar a este nível, que é um nível absolutamente extraordinário".

Em declarações à RTP, Montenegro explica porque deixou a bancada para ir à pista festejar: "Fiz isso como sinal de grande respeito e consideração e responsabilidade como primeiro-ministro de retribuir o abraço do povo português que está, certamente, vibrante em casa com toda a prova e todo o desempenho destes dois atletas. Mas devo dizer-lhe que mais emocionante do que viver tudo isto da bancada foi o berrar, foi puxar por eles e saltar no fim da prova com grande emoção, sentindo que houve perseverança, estratégia, uma corrida absolutamente inteligente e excecional, daquelas que não são contestadas por ninguém”.

Questionado sobre o que tinha dito aos atletas, Montenegro resumiu: "Disse-lhes que tínhamos um grande orgulho do que tinham feito, que tínhamos a determinação de continuar a trabalhar com eles e a desenvolver as aptidões desportivas dos nossos atletas para continuarmos a ganhar medalhas”.

“Aquilo que eles me pediram foi para não abandonar o apoio, neste caso ao ciclismo de pista, mas eu interpreto isso como uma solicitação de apoio ao desporto e a uma política pública que, depois, tem uma parte da alta competição que é extraordinária para nos inspirar e dar uma mensagem de que nós somos capazes e um povo com potencial e talento para, em muitas áreas de atividade, estar ao nível dos melhores e sermos mesmo os melhores do mundo, como fomos agora."

Portugal soma agora quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris: um ouro (no Madison), duas pratas (Iuri Leitão e Pedro Pichardo) e um bronze (Patrícia Sampaio).