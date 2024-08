Jogos Olímpicos. Que portugueses competem hoje?

Aproxima-se o final dos Jogos Olímpicos e neste sábado há perspetivas de mais medalhas para Portugal.

Logo pela fresca, às 7h00, Samuel Barata corre a maratona pelas ruas de Paris.

Após o fim dos 42 quilómetros, as atenções viram-se para a canoagem. Teresa Portela (às 9h30) e Fernando Pimenta (às 10h10) tentam chegar às respetivas finais.

Se os dois veteranos atletas lusos carimbarem o passaporte para as regatas decisivas, as finais vão decorrer às 12h00, no caso de Teresa Portela, e às 12h20 para Pimenta.

Já da parte da tarde, o medalhado Iuri Ribeiro volta à pista de ciclismo, agora acompanhado por Rui Oliveira, para disputar a prova de Madison.

Horários:

7h00 - Samuel Barata Atletismo (maratona)

9h30 - Teresa Portela (Canoagem - K1 500 metros, meias-finais)

10h10 - Fernando Pimenta (Canoagem - K1 1.000 metros, meias-finais)

12h00 - Teresa Portela (Canoagem - K1 500 metros, final

12h20 - Fernando Pimenta (Canoagem - K1 1.000 metros, final

16h59 - Iúri Leitão/Rui Oliveira (Ciclismo pista - madison)