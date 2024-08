Campeão do salto em altura no hospital a poucas horas da final olímpica

Um dos campeões olímpicos de salto em altura, Gianmarco Tamberi, foi levado ao hospital a poucas horas da final olímpica e a sua presença está em sérias dúvidas.

O italiano tem sofrido nos últimos dias de vários problemas renais – que inclusivamente adiaram a sua viagem para Paris e quase o levaram a não conseguir o passaporte para a final.

A situação deste sábado é relatada pelo próprio atleta nas redes sociais.

"Já passaram 10 horas e as cólicas renais ainda não acabaram. A dor que tenho sentido esta manhã, por mais forte que seja, não é nada comparado com o que estou a sentir por dentro. Até o que era a minha última certeza está prestes a desaparecer. Acabei de ser levado para as urgências depois de vomitar sangue duas vezes. Vou fazer mais exames para ver o que está a acontecer e atualizo-vos. Sonhei tudo para este dia, menos viver um pesadelo assim", escreveu.