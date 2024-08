Tóquio 2020. Pichardo correu, voou e deixou a concorrência a mais de 40 centímetros: esta é uma lenda nipónica

Na final olímpica do triplo salto, o português, de 28 anos, abriu o concurso logo com dois saltos iguais (17,61 metros), mas o melhor veio logo a seguir: 17,98m.

As marcas que trazia de Havana não deixavam dúvidas quanto à qualidade (18.08 metros). Desde aí foram vários os títulos internacionais. Nota, no entanto, para a desilusão do quarto lugar no Mundial 2019 e, apesar do recorde nacional alcançado a 18,04 metros, do segundo no Europeu, disputado já em junho deste ano, apenas atrás de um outro cubano naturalizado (Jordan Diaz).

Esta recente derrota foi difícil de engolir para o luso-cubano que contestou a dimensão do salto do rival, por ter sido efetuado com a régua eletrónica desligada.

Para Paris 2024, Pichardo, agora com 31 anos, acredita que para garantir a medalha de ouro vai ser preciso bater o recorde do mundo [18,29 metros, do britânico Jonathan Edwards].

“Eu acho que lá, no mínimo, vai ter de se bater o recorde do mundo e eu vou tentar, eu vou tentar”, disse o campeão olímpico em Tóquio 2020, do mundo em Oregon 2023 e da Europa em Munique 2022.

A prova está marcada para 9 de agosto. Espera-se uma luta intensa, especialmente entre quatro cubanos, três deles naturalizados.