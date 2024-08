Pugilista Imane Khelif conquista ouro nos Jogos Olímpicos de Paris

A pugilista argelina Imane Khelif conquistou esta sexta-feira a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Imane Khelif, que foi impedida de participar na última taça do mundo por ter falhado um teste de elegibilidade de sexo, derrotou a chinesa Yang Liu na categoria de menos 66 quilos.

Janjaem Suwannapheng, da Tailândia, e Chen Nien-chin, de Taiwan, conquistaram a medalha de bronze na categoria de pesos-médios.



A polémica estalou nos Jogos Olímpicos quando a italiana Angela Carini se retirou do combate de boxe contra a Imane Khelif poucos segundos depois de este ter tido início, por considerar que não estava a lutar contra uma mulher.



“Tentei lutar. Queria vencer. Recebi duas pancadas no nariz e não conseguia mais respirar, doeu muito, procurei o treinador Renzini e com maturidade e coragem disse basta”, contou a italiana depois do combate. “Sempre subi ao ringue com honra, sempre lutei, lealmente, pelo meu país, mas desta vez não consegui lutar mais”, acrescentou.



Além da pugilista argelina, também a pugilista Lin Yu-ting, de Taiwan, estevem sob os holofotes nos Jogos de Paris devido a questões de género.

Em 2023, Imane Khelif foi excluída pela Associação Internacional de Boxe (IBA) das finais da taça do mundo de boxe por não ter passado num teste hormonal: o seu ADN tem um cromossoma masculino.

Na sequência da polémica nos Jogos Olímpicos, o Comité Olímpico Internacional (COI) disse que o nível de testosterona de Khelif está dentro dos parâmetros de uma mulher.