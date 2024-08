Pichardo é medalha de prata

O português Pedro Pichardo conquista a medalha de prata nos Jogos Olímpicos 2024.

Pichardo saltou 17.84 metros e fica a dois centímetros do ouro, que sorriu ao saltador espanhol Jordan Díaz (17,86). O medalha de bronze foi para Andy Díaz (17.64)

Nota ainda para a terceira tentativa, que foi nulo por poucos centímetros e seria acima dos 18 metros.

É a terceira medalha de Portugal em Paris depois do bronze de Patrícia Sampaio (no judo) e da prata de Iuri Leitão (no ciclismo de pista).

[em atualização]