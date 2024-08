Pichardo é medalha de prata

O português Pedro Pichardo conquista a medalha de prata nos Jogos Olímpicos 2024.

Pichardo saltou 17.84 metros e fica a dois centímetros do ouro, que sorriu ao saltador espanhol Jordan Díaz (17,86). O medalha de bronze foi para Andy Díaz (17.64)

Nota ainda para a terceira tentativa, que foi nulo por poucos centímetros e seria acima dos 18 metros.

É a terceira medalha de Portugal em Paris depois do bronze de Patrícia Sampaio (no judo) e da prata de Iuri Leitão (no ciclismo de pista).

Pedro Pichardo entra para a história dos melhores portugueses em Jogos Olímpicos, com uma medalha de ouro e outra de prata, igualando o maratonista Carlos Lopes.



Após conquistar esta sexta-feira a medalha de prata no triplo salto nos Jogos Olímpicos de Paris, o atleta português, nascido em Cuba há 31 anos, revelou que está a pensar em terminar a carreira por desmotivação e falta de apoios.

"Eu estou um bocadinho desmotivado. Muitos problemas com o clube em Portugal [o Benfica], falta de apoio também das instituições do Governo e estou um bocadinho desmotivado", declarou Pedro Pichardo, à RTP.



"Eu estava a pensar aposentar-me depois de hoje, o meu pai tem vindo a falar comigo para continuar, mas ainda não sei. O que está na minha cabeça é ficar por aqui já, mas ainda não sei", sublinha o atleta português.