Jogos Olímpicos. Saiba que portugueses competem hoje

Depois das medalhas de Patrícia Sampaio e Iuri Leitão, esta sexta-feira abre com mais oportunidades para medalhas lusas.

Destaque inicial para as meias-finais (e espera-se final) da dupla João Ribeiro/Messias Batista na prova K2 500m da canoagem.

A primeira prova dos campeões do mundo em título vai acontecer às 10h10. Já a final deve acontecer às 12h30.

Já da parte da tarde, dupla estreia. Vanessa Marina e o breaking fazem a sua primeira apresentação em território olímpico.

Se for passando as várias fases da prova, a final da prova está marcada para as 20h23.

À noite, atenções especiais para Pedro Pablo Pichardo. O campeão olímpico volta à final do triplo salto e é candidato claro a medalha. A prova começa no estádio olímpico a partir das 19h10.

Quem está também na final é Jéssica Inchude. A atleta lusa está na final do peso a partir das 18h40.

Calendário:

10h10 - João Ribeiro/Messias Baptista (Canoagem - K2 500 metros -- meias-finais)

12h20 - João Ribeiro/Messias Baptista (Canoagem - K2 500 metros -- final B)

12h30 - João Ribeiro/Messias Baptista (Canoagem - K2 500 metros -- final A)

15h00 - Vanessa Marina (Breaking - round robin)

18h40 - Jéssica Inchude (Atletismo - lançamento do peso, final)

19h10 - Pedro Pichardo (Atletismo - triplo salto, final)

19h00 - Vanessa Marina (Breaking - quartos de final)

19h45 - Vanessa Marina (Breaking - meias-finais)

20h14 - Vanessa Marina (Breaking - batalha pelo bronze)

20h23 - Vanessa Marina (Breaking - final)