190 técnicos, 25km de cabos e centenas de convidados: é assim a operação da Warner nos Jogos (com dedo de portugueses)

Estes são alguns dos números do principal operador com os direitos televisivos destes Jogos Olímpicos, a ‘Warner Bros Discovery’, difundidos através da ‘Eurosport’.

“É como se fosse um navio-almirante, um posto de comando, onde todos os sinais de TV são aqui tratados e vigiados. Trabalho com uma equipa com apenas alguns europeus. A maioria são chineses. Portanto, já estão a imaginar as dificuldades de comunicação entre nós. Mas com perseverança tudo se consegue”, diz-nos, a sorrir, quando invadimos o seu espaço exíguo dentro de um camião de ‘regie’, rodeado de ‘ecrãs’ e mesas de mistura, há semanas estacionado não muito longe de um dos ‘palcos’ da competição francesa.

“Nunca vejo as provas como um espectador normal, pois a exigência e o ‘stress’ são muito altas. É necessária uma grande concentração. Às vezes, no fim, nem sei o resultado da competição que estou a transmitir”, acrescenta.



Quando não está ‘aqui’, Paulo Boto está num qualquer outro evento desportivo mundial. Geralmente sediado no Dubai, este técnico luso corre mundo e o mundo do corre atrás dele e de outros compatriotas.



“Os técnicos portugueses são muito requisitados, somos bons em televisão”, justifica Boto, antes de… ‘desligar’, não sem antes admitir que a “compensação chega com as audiências”.



A horas de outro momento capital, a cerimónia de encerramento da 33ª olimpíada, o programa segue dentro de momentos. E em português (também).