​Vicente Moura: “Não deveríamos estar a contar medalhas, porque depois somos recebidos em Lisboa como fracassados”

É tudo uma questão de mentalidade e de “mudar de vez a agulha” na política desportiva nacional, sobretudo a que culmina com as olimpíadas.



José Vicente de Moura, antigo presidente do Comité Olímpico português, em entrevista à Renascença e a cerca de três dias da cerimónia de encerramento de Paris 2024, puxa o filme atrás para justificar o que na sua opinião está mal. Há muito tempo.

“Nos meses que antecedem os Jogos aparecem as mais inexplicáveis previsões de resultados, o que dificulta. Faz-nos reféns das medalhas e pressiona? Sim, isso acontece há muitos anos. Portugal tem poucos atletas e ficamos dependentes do resultado de um atleta ou de uma modalidade”, sustenta, com um exemplo presente, já da capital francesa.

“Uma ginasta [Filipa Martins] obteve uma classificação que para nós é excepcional, mas para outros é normal”, aponta.

Aos 86 anos e crítico, o “comandante” não tem medo das palavras ao referir que o nosso país está realmente atrasado, quando comparado com outros, europeus, de semelhante dimensão.

“Se nos compararmos com países com a mesma dimensão demográfica e geográfica é que verificamos que estamos atrasados. São os casos da Bélgica, que tem dezenas e dezenas de medalhas, ou da Hungria, que tem centenas de medalhas… quase 600 medalhas” na história dos Jogos Olímpicos, acrescenta o histórico dirigente desportivo também antigo atleta ligado – por exemplo – à natação, para além das funções que desempenhou no meio do futebol - com enorme mediatismo - ao serviço do seu clube do coração, o Sporting Clube de Portugal.

Chegados aqui, Vicente de Moura, nestas declarações à Renascença, conclui que, com o atual estado de coisas, “não deveríamos estar a contar medalhas, mas sim as melhorias”. Afinal, “quando isso [medalhas] não acontece, somos recebidos em Lisboa como fracassados”, reforça, de forma frontal.

Deste modo, na sua opinião, “há que crescer”. Ou seja, “precisamos de mais atletas e de colocar tijolo em cima de tijolo. Todos nós. Federações desportivas, Comité Olímpico e Governo. Também a opinião pública”, finaliza o homem que hoje se senta na bancada sem responsabilidade dirigente, e em Paris assiste de fora aos seus décimos oitavos Jogos Olímpicos, após décadas como integrante ou à frente das delegações lusas.