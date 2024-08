Vasco Vilaça. “Vómitos e diarreia passam, legado de três diplomas olímpicos fica para sempre”

O trialeta Vasco Vilaça, ainda em Paris, a recuperar de uma gastroenterite após a prova olímpica, deixa mensagem nas redes sociais.

"De regresso a casa, vómitos e diarreia passam, a história e o legado de três diplomas olímpicos pelos quatro triatletas em Paris fica para sempre!", escreveu no Instagram.

O atleta pede desculpa por não ter regressado a Portugal com a restante comitiva do triatlo e agradece a médicos e staff do Comité Olímpico de Portugal.

Vários atletas do triatlo desenvolveram questões médicas após a prova de triatlo no rio Sena.

De recordar que Portugal conseguiu três diplomas no triatlo: quinto lugar de Vasco Vilaça, sexto de Ricardo Batista e quinto na prova mista.