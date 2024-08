Sydney McLaughlin com recorde do mundo dos 400m barreiras

A norte-americana Sydney McLaughlin-Levrone impôs-se na final dos 400 metros barreiras de Paris 2024, ao melhorar para 50,37 segundos o seu recorde do mundo, relegando, tal como nos Jogos anteriores, a neerlandesa Femke Bol para o terceiro lugar.

Aos 25 anos, Sydney McLaughlin-Levrone retirou 28 centésimos de segundo à anterior melhor marca de sempre, que já lhe pertence desde 27 de junho de 2021 e que tinha melhorado em 30 de junho último (50,65), deixando a sua compatriota Anna Cockrell no segundo posto, a um segundo e meio (51,87), e a rival Femke Bol, campeã do mundo, com a medalha de prata, com o tempo de 52,15.

Em Tóquio 2020, McLaughlin-Levrone arrebatou a medalha de ouro, também estabelecendo o recorde olímpico (51,46), à frente da compatriota Dalilah Muhammad e de Bol, segunda e terceira classificadas há três anos, respetivamente.