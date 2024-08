Quando Jesse Owens desafiou Hitler em Berlim (e depois andou a correr contra motos, cães e cavalos)

O jovem norte-americano garantiu, no entanto, que o ditador o cumprimentou. “Depois de descer do pódio, passei em frente da tribuna de honra para voltar aos balneários. Ele viu-me e acenou com a mão. Eu, feliz, respondi à sua saudação”, referiu anos mais tarde.

Os Jogos Olímpicos de 1936 foram organizados pela Alemanha. Hitler, que estava no poder, quis aproveitar o evento para promover a supremacia da raça ariana. No entanto, a estrela acabou por ser um negro, neto de escravos, que ganhou quatro medalhas de ouro.

A II Guerra Mundial chegou em 1939 e, por isso, não houve Jogos Olímpicos nem em 1940 e 1944.

A fama de 1936 foi rapidamente esquecida. Owens começou a sentir dificuldades e teve vários empregos, ao mesmo tempo que fazia exibições de rua: corridas contra motos, cães ou cavalos.

“As pessoas dizem que era degradante para um campeão olímpico correr contra um cavalo, mas o que eu deveria fazer? Eu tinha quatro medalhas de ouro, mas não podia comer quatro medalhas de ouro. Claro que isto me incomodava, mas pelo menos era algo honesto. Eu tinha que comer”, chegou a referir.

A partir da década de 50, as coisas começaram a melhorar com Jesse Owens a dar palestras e a chegar a ser enviado aos Jogos Olímpicos de Melbourne, em 1956, como representante dos Estados Unidos.

O grande campeão acabou por falecer, aos 67 anos, a 31 de março de 1980, vítima de cancro.

A Alemanha nunca esqueceu Owens e uma das ruas em frente ao Estádio Olímpico de Berlim tem o seu nome.

Jesse Owens chegou a bater os recordes do mundo dos 100 e 200 metros, mas os tempos nunca foram homologados por terem sido obtidos com vento a favor acima do permitido (10.2 segundos, aos 100m, em 1935, e 20.7 segundos aos 200m, em 1936). Já o do salto em comprimento (8.13 metros) valeu e durou até 1960.