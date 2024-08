O dia em que Évora aterrou gloriosamente no “Ninho de Pássaro” em Pequim

A 21 de agosto de 2008, em Pequim, Nélson Évora saltou 17,67 metros na final do triplo salto e conquistou o ouro para Portugal.



Estava cumprido o sonho de uma vida dedicada ao desporto, apesar dos muitos (e graves) problemas físicos que o atormentaram especialmente depois do ouro olímpico.

A carreira do atleta, que passou por Benfica e Sporting, é irrepreensível: campeão mundial, campeão europeu e, claro, aquele dia na capital da China que foi a cereja no topo do bolo.

Estavam 21º graus de temperatura, 87% de humidade e uma chuvinha molha-tolos. O português sempre confessou que não gostava de competir com chuva e frio, mas o tempo desse agosto chinês acabou por não estragar a festa.

Nélson Évora, então com 24 anos, esteve sempre em posição de pódio, mas a competição começou por ser liderada pelo britânico Phillips Idowu, que fez 17,51m ao primeiro ensaio.