Jogos Olímpicos. Saiba que atletas portugueses competem hoje

O 16.º dia de jogos começa, no que respeita à participação portuguesa, com Agélica André que participa às 6h30 na prova de natação - águas abertas.

Mais tarde (9h25), no atletismo, Eliana Bandeira e Jéssica Inchude participam na qualificação no lançamento do peso.

Ao final do dia (18h25), na mesma modalidade, Salomé Afonso compete na prova de 1500 metros.

Na vela, é às 10h43 que Diogo Costa e Carolina João competem na classe 470 - Medal Race.

Segue-se depois Iuri Leitão no ciclismo de pista. O atleta participa em quatro fases da prova omnium. Começa pelo scratch, às 16h00, passa depois para a corrida por tempo (16h38) diretamente para a eliminação (17h25), terminando com a corrida por pontos, às 18h27.