Jéssica Inchude qualifica-se para a final olímpica do lançamento do peso: "Gostava de ficar nas oito primeiras"

Jéssica Inchude qualificou-se para a final do lançamento do peso, com um lançamento de 18.36 metros no Grupo A de qualificação (o primeiro e terceiro lançamentos foram nulos). A marca da portuguesa iguala o seu melhor registo e garantiu-lhe o nono lugar na qualificação de Paris.

A outra portuguesa em prova, no Grupo B, Eliana Bandeira, não foi além dos 17.97m, o que não lhe permitiu alcançar as 12 primeiras classificadas para a final olímpica do lançamento do peso. No primeiro e terceiro lançamentos fez 16.86m e 17.76m.

"O meu objetivo era passar à final, não foi com a marca que eu queria, a prova foi atribulada, mas consegui superá-la", começou por dizer Inchude aos jornalistas portugueses. "Tive dificuldades mais técnicas, mas acho que consegui encontrar ali o equilíbrio e saiu aquele lançamento. Quero desfrutar do ambiente na final e gostava de estar nas oito primeiras. Se for mais ainda melhor..."

A canadiana Sarah Mitton, logo à primeira, fez o melhor lançamento da manhã com 19.77 metros. A neozelandesa Maddison-Lee Wesche (19.25 metros) e a alemã Yemisi Ogunleye (19.24 metros) foram as que se aproximaram mais. Foram as únicas a superar a barreira dos 19 metros.

Todas as atletas que atendiam ao padrão de qualificação (19.15 metros) ou pelo menos as 12 melhores avançavam para a final.